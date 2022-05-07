وزير التنمية المحلية ينعى شهداء القوات المسلحة في حادث غرب سيناء الإرهابي

نعى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ببالغ الحزن والأسى شهداء الوطن من أبناء القوات المسلحة الذين استشهدوا في الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف نقطة رفع المياه غرب سيناء اليوم.

وتقدم وزير التنمية المحلية بخالص تعازيه لأسر الشهداء والقوات المسلحة المصرية، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين وأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء ومكروه.

وأكد اللواء محمود شعراوي عزم الدولة المصرية على استكمال مسيرة البناء والتنمية في سيناء الغالية وجميع ربوع الوطن، مؤكدا أن هذه العمليات الخسيسة لن توقف مصر في معركتها ضد الإرهاب الغاشم لاقتلاع جذوره ووقوف جميع أبناء الشعب المصري العظيم صفا واحدا خلف قيادته السياسية وقوات المسلحة والشرطة الباسلة لدحر الإرهاب والقضاء عليه نهائيا.