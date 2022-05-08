برلمانية ناعية «شهداء سيناء»: معركتنا مستمرة ويجب دعم القوات المسلحة

تقدمت أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص العزاء، لأسر شهداء الهجوم الإرهابيَّ الذي استهدف نقطة رفع مياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 آخرين، مضيفة: «إدانات واسعة صدرت من كل أطياف الشعب المصري ضد الحادث الإرهابي الخسيس، وندعم القوات المسلحة، فنحن نواجه عدوا يتبع أساليبه المعتادة، بدأنا نقول إن الإرهاب لم يعد موجودا، لكن يجب أن نعي تماما، أنّ معركتنا مستمرة».

نواجه حربا من أكثر من جهة وبأساليب مختلفة

وقالت النائبة أميرة العادلي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وهدير أبو زيد: «منذ أيام ظهرت شائعات كثيرة على السوشيال ميديا، ونواجه حربا من أكثر من جهة وبأساليب مختلفة، تستهدف الدولة المصرية، لأنها تقدم جميع الخدمات على عكس ما يحدث في العالم كله، والهجمة الإرهابية محاولة يائسة سبقها محاولات أخرى لزعزعة الأمن».

الشعب المصري يجب أن يستمر في دعم الدولة المصرية

وأضافت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الشعب المصري يجب أن يكون واعيا للوضع، ويستمر في دعم الدولة المصرية وأن نكون واثقين من كل معلومة نتداولها على منصات التواصل الاجتماعي ونتأكد من مصداقيتها؛ لأن تأثير المعلومات المغلوطة على الدولة المصرية سيء.