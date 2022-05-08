مجموعة السبع: يجب أن يكثف العالم الضغط الاقتصادي على بوتين بأي طريقة

قالت دول مجموعة السبع، إنه يجب على العالم أن يكثف الضغط الاقتصادي على بوتين، موضحة أنها فرضت عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.

والتقى فولوديمير زيلينسكي، اليوم، بقادة مجموعة السبع عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة الحرب في أوكرانيا، والتي بدأت قبل شهرين وتحديدا في الرابع والعشرون من فبراير الماضي.

قرارا ت مجموعة السبع

وبشأن قرارا ت مجموعة السبع، أصدر داونينج ستريت للتو بيانا من الاجتماع، أشار خلاله إلى أن بوريس جونسون اتفق مع قادة مجموعة السبع على أن العالم يجب أن يكثف الضغط الاقتصادي على بوتين بأي طريقة ممكنة، والغرب يجب ألا يسمح للحرب بالتحول إلى طريق مسدود فقط.

وقالت متحدثة باسم داونينج ستريت، إن أوكرانيا بحاجة إلى الحصول على معدات عسكرية تسمح لهم ليس فقط بالاحتفاظ بالأرض في أوكرانيا، ولكن استعادة السيطرة عليها.

عقوبات جديدة على روسيا

وأعلنت واشنطن ومجموعة الـ7 فرض عقوبات جديدة على روسيا، وأوضح البيت الأبيض أن عقوبات مجموعة السبع غير مسبوقة، وتلحق خسائر اقتصادية فادحة بروسيا.

وتشمل العقوبات حظر على شركات الاستشارات التعامل مع روسيا والمؤسسات الإعلامية والمصرفية الروسية وشركة أسلحة روسية و7 شركات شحن، فيما اتفقت على ضرورة التخلى عن النفط الروسى وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

ماكرون: العقوبات ضد روسيا غير مسبوقة

فى السياق ذاته، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر موقع «تويتر» إن الهدف من مؤتمر الفيديو هو احترام سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، وهذه الحرب يجب أن تنتهي.

وأضاف: «العقوبات التي فرضها أعضاء مجموعة السبع ضد روسيا غير مسبوقة وسوف يصبحون أقوى.. نتعهد اليوم بالتخلص التدريجي من اعتمادنا على الطاقة الروسية».

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا قبل شهرين وتحديدا في الرابع والعشرون من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.