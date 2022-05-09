محافظ دمياط تستقبل الصيادين العائدين من اليمن

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الصيادين العائدين من اليمن، الذين تم إلقاء القبض عليهم بعد تجاوزهم المياه الإقليمية اليمنية جراء سوء الأحوال الجوية.

المحافظ تلتقي الصيادين

و حرصت محافظ دمياط على عقد لقاء مع الصيادين التسعة من أبناء محافظة دمياط واثنين آخرين من كفر الشيخ، الذين جاءوا ضمن إجمالي عدد 20 صيادا بـ3 محافظات هي دمياط وكفر الشيخ والدقهلية، جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

قالت محافظ دمياط، في بيان صحفي إنه بفضل التوجيهات الرئاسية كثفت السلطات المصرية والأجهزة الأمنية جهودهم للإفراج عن الصيادين وعودتهم إلى أرض الوطن وذويهم في أسرع وقت ممكن.

ولفتت الدكتورة منال عوض إلى أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على رعاية أبنائها فى الداخل والخارج، الذي بدا واضحًا بكافة المبادرات التي تم تحقيقها في ضوء ذلك، حيث وجهت جزيل الشكر والتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأجهزة الدولة، على هذا الجهد الكبير واهتمامهم الكبير بالمواطن المصري.

الصيادون: نقدر جهود رئيس الجمهورية والحكومة

وأعرب الصيادين عن تقدير أبناء مصر لجهود رئيس الجمهورية والحكومة المصرية لتلك الجهود، كما رحبوا بلقائهم مع الدكتورة منال عوض فور وصولهم أرض المحافظة.

وكان نحو 20 بحارا تم إلقاء القبض عليهم باليمن من قبل الحوثيين عقب دخولهم المياه الإقليمية اليمنية بدون تصريح، وتم احتجاز المركب وحكم عليهم بالسجن 6 أشهر وغرامة 25 ألف دولار قبل أن تتدخل السلطات المصرية ويتم الإفراج عنهم.