5 مصابين وحريق في مشاجرة بسوهاج

تسبب خلاف حول توصيل كابل كهرباء في إصابة خمسة أشخاص وحريق بمركز جهينة بسوهاج.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، والعميد على العماري رئيس مباحث المديرية إخطارا من مركز شرطة جهينة بمحافظة سوهاج يفيد وجود مشاجرة ومصابين بناحية دائرة المركز.

وبالانتقال لموقع الحادث تبين أن المشاجرة بين كل من «عمرو ج ع م 31 عاما» عامل مصاب بجروح باليد اليمني والرأس وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، و«عصام ح ح 21 عامًا عامل» و«خيري ع ع 74 عاما عامل مصاب بكسر باليد اليسري وسحجات بالوجه» وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة ونجله «علي خ ع ع 21 عاما مصاب بجرح باليد اليمني» وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة و«محمد ع ع 22 عاما» وقد تم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي.

ضبط أطراف المشاجرة وتبادل الاتهامات بينهم

تم ضبط أطراف المشاجرة وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها.

حريق وكابل كهرباء وراء المشاجرة

واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بإشعال النيران بحوش ملحق بمنزل الأول من الطرف الأول وتم إخمادها بمعرفة قوات الحماية المدنية، مما نتج عنه احتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل بسبب اعتراض الطرف الثاني على قيام الطرف الأول بتوصيل كابل كهرباء أسفل الأرض أمام منازلهم.