درجات الحرارة اليوم 30 رمضان في محافظة سوهاج

تشهد محافظة سوهاج اليوم الأحد 30 رمضان طقسا حارا خلال ساعات النهار، ومعتدل الحراراة ليلا.

درجات الحرارة اليوم الأحد 30 رمضان بمحافظة سوهاج

تبلغ درجة الحرارة اليوم بمحافظة سوهاج العظمى 34 درجة مئوية، ويكون الطقس حارا مشمسا خلال ساعات النهار، بينما درجة الحرارة الصغرى 20 درجة مئوية، ويكون الطقس معتدل الحرارة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر.

طقس اليوم على القاهرة الكبرى والوجه البحرى

وتشهد القاهرة الكبري والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد طقسا حارا خلال ساعات النهار، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

احتمالية حدوث شبورة مائية صباحا

تشهد الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، احتمالية حدوث شبورة مائية صباحا بنسبة 30% م الساعة 4 صباحا حتى 7 صباحا مع عدم وجود نشاط رياح.

درجات الحرارة اليوم على جنوب الصعيد

تسجل درجات الحرارة في جنوب الصعيد اليوم الأحد 30 رمضان 40 درجة مئوية للعظمى و24 درجة مئوية للصغرى في طقس شديد الحرارة نهارا مائل قليلا للحررة ليلا.

درجات الحرارة اليوم على شمال الصعيد

تبلغ درجة الحرارة العظمى لشمال الصعيد 33 درجة مئوية والصغرى 19 درجة مئوية في طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلا.

ارتفاع البحر الأبيض والأحمر

يصل ارتفاع موج البحر الأحمر من متر ونصف إلى 2,5 متر، ويشهد حركة رياح شمالية غربية، بينما البحر الأبيض المتوسط يصل ارتفاع الموج به إلى 1,50 متر إلى 2 متر يشهد حركة رياح شمالية شرقية، وجنوبية شرقية.