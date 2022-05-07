مواعيد غلق المحلات الصيفية 2022 في محافظة سوهاج

مع بداية تطبيق مواعيد غلق المحلات الصيفية 2022 والصادر وفقا لقرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة برئاسة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، والذى يسرى على كل محافظات جمهورية مصر العربية مع إستثناء المحافظات الساحلية التى يحدد لها مواعيد تلائم إحتياجات المحافظة بعد الرجوع للجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

بدء تطبيق مواعيد غلق المحلات الصيفية 2022 بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن بداية تطبيق مواعيد غلق المحلات الصيفية 2022 فى محافظة سوهاج لفتح وغلق المحال العامة، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع المصرى والحد من تكدس المواطنين مراعاة للإجراءات الإحترازية ، التى تم العمل بها إثر جائحة كورونا.

مواعيد غلق المحلات الصيفية 2022 بسوهاج

وخلال ذلك وضح محافظ سوهاج أن مواعيد فتح المحال والمولات التجارية يوميًا ستكون بداية من الساعة 7 صباحا، بينما مواعيد غلق المحلات الصيفية 2022 فى تمام الساعة 11 مساءً صيفًا، على أن يتم زيادة التوقيت أيام الخميس والجمعة وفي الإجازات والأعياد الرسمية لتصبح مواعيد غلق المحلات الصيفية 2022 فى تمام الساعة 12 منتصف الليل صيفًا بمحافظة سوهاج .

وستكون مواعيد غلق المحلات الصيفية 2022 للمطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا فى تمام الساعة 1 صباحًا صيفا على أن تفتح فى تمام الساعة 5 صباحا صيفا، مع إستمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل طوال اليوم .

استثناء محلات البقالة من مواعيد الغلق

هذا وأضاف "الفقي" أنه تُستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، كذلك مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفاكهة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات بمحافظة سوهاج