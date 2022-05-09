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عامل يلقي بنفسه من أعلى كوبري 15 مايو.. والإنقاذ النهري يبحث عن جثمانه

كتب:

جيهان عبدالعزيز وحسن سمير
02:15 ص | الإثنين 09 مايو 2022
كوبري 15 مايو

كوبري 15 مايو

شهد كوبري 15 مايو بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، واقعة مأساوية بعدما ألقى عامل بمطبعة نفسه من أعلى الكوبري، في ظروف غامضة، بينما تكثف قوات الإنقاذ النهري من جهودها للبحث عن جثمانه لانتشاله. 

الإنقاذ النهري يبحث عن الجثمان

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، يفيد بإلقاء شاب يبلغ من العمر 21 عاما، عامل في إحدى المطابع، نفسه في النيل؛ للتخلص من حياته، وهرعت على الفور قوات الإنقاذ النهري، للبحث عن الشاب في مياه النيل ومحاولة إنقاذه، وسط حالة من الرعب انتابت المواطنين بسبب ما فعله الشاب، وبسؤال والده عن حالته قرر أن نجله يعاني من حالة اكتئاب منذ فترة.

النيابة تباشر التحقيقات

وتباشر النيابة التحقيقات في هذه الواقعة لكشف ملابسات وأسبابها.

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