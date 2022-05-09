استكمال محاكمة محمود شعبان في قضية الانضمام للجيش الحر بسوريا

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة الدكتور محمود شعبان المتهم بالانضمام لتنظيم «الجيش الحر الإرهابي» بدولة سوريا.

انتداب محامي للمتهم

وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار معتز خفاجي، أجلت الجلسة الماضية لانتداب محامي للدفاع عن المتهم محمود شعبان، بعد تبين عدم حضور أي محام معه خلال انعقاد أولى جلسات محاكمته، فأمرت المحكمة بندب محام لحضور الجلسات معه.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين محمد عمار ومحمد فريد وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

إحداث فوضي في البلاد

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 1730 لسنة 2022 جنايات الزيتون، والمقيدة برقم 107 لسنة 2022 کلي غرب القاهرة المقيدة برقم 771 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا المقيدة برقم 158 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، قيام المتهم «محمود شعبان مصطفى عمران، 50 عاما، مدرس بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر» في مارس من العام 2013 بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة، بالانضمام إلى جماعة إرهابية، توجد خارج البلاد وهي جماعة «الجيش الحر الإرهابي» بسوريا، وكان الهدف من ذلك هو تلقي تدريبات عسكرية وتحقيق العديد من الأغراض التي دائما يسعي إليها الجماعات الإرهابية، وهو إحداث حالة من الفوضي داخل البلاد، والتحريض على أعمال العنف، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، فضلا عن منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالسلم الاجتماعي والحريات والحقوق.

أعد أعضاء الجماعة تثقيفيا

كما أعد المتهم محمود شعبان أعضاء هذه الجماعة الإرهابية التي انضم إليها تثقيفيا، وذلك كما جاء بالتحقيقات التي أجريت معه.