النائب حازم الجندي يدين حادث سيناء: محاولة يائسة من الجماعة الإرهابية

أدان المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، الحادث الإرهابي الذي وقع على محطة رفع مياه غرب سيناء، وأسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد.

الحادث الإرهابي

وقال الجندي في بيان له، أن الحادث الإرهابي الذي وقع اليوم، ما هو إلا محاولة أخرى من المحاولات اليائسة التي تسعى الجماعة الإرهابية للقيام بها في ظل الأزمة العالمية التي يشهدها العالم أجمع، الهدف منها زعزعة الأمن وهز استقرار الدولة المصرية؛ ولكن ما حدث من رجال القوات المسلحة يؤكد تأكيدًا واضحًا وصريحًا على استماتة هؤلاء الرجال فداءً للوطن، واليقظة التامة من كل الأجهزة الأمنية لرصد تحركات قوى الشر، والتصدي لمحاولاتهم الفاشلة في هدم الدولة المصرية.

القوات المسلحة

وأضاف الجندي أن الدولة المصرية استعادت قوتها بشكل جيد وتمتلك مؤسسات قوية قادرة على دحر الإرهاب وأياديه الغادرة، مؤكدًا أن القوات المسلحة ما زالت تضحي بكل ما هو غالٍ ونفيس من أجل حماية الوطن من شر الإرهاب الغاشم، وأن ما يحدث من عمليات إرهابية يزيد القوات المسلحة الباسلة وأجهزة الشرطة الوطنية والدولة والشعب قوة وصلابة، في مواجهة قوى الشر وكل من يساندون هذه الجماعة الإرهابية سواء في الداخل أو الخارج.

كما تقدم عضو مجلس الشيوخ، بخالص التعازي للقوات المسلحة ولأسر شهداء الواجب الوطني، سائلًا الله - عز وجل - أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظ مصر وأهلها من كل مكروه.