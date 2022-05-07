خالد الصاوي: «كان عندي لبس بشأن موقف أهالي سيناء من حكم الجماعة الإرهابية»

أكد الفنان خالد الصاوي أنه كان لديه لبس عن موقف القبائل في سيناء من حكم جماعة الإخوان، موضحًا: «أنا كان عندي لبس عن موقف القبائل في سيناء»، متذكرًا كواليس أداء مشهد مع أحد شيوخ قبائل سيناء ضمن كواليس مسلسل الاختيار 3، إذ التقى مع شاب سيناوي يدعى (حسن اللول) وعلى صلة قرابة بالفنان منذر ريحانة، نظرًا لوجود صلات قرابة بين القبائل السيناوية والقبائل الموجودة في شبه الجزيرة العربية».

تحدثت مع شاب سيناوي عن موقف القبائل

وأكد «الصاوي» خلال لقاء في برنامج «بيت للكل» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري أنه «حسن اللول» تحدث معه عن موقف القبائل، وأنهم راجعوا سويًا بعض المواقف التي حدثت، موضحًا: «لقيت إن الناس دي لو كانت عايزة تبيع، كان الموضوع خلص من بدري، وكنا هندخل في نوع تاني من المقاومة».

وتحدث الصاوي عن معاناة القوات المسلحة والشرطة في تعاملهم مع العناصر الإرهابية في سيناء، نظرًا لأنهم يقيمون بين الأهالي ويتخفون بينهم، ما يبطئ عمل القوات حرصًا على سلامة الأهالي»

وقدم الفنان خالد الصاوي دور القيادي الإخواني خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك خلال الجزء الثالث من مسلسل الاختيار والذي أذيع عبر عدد من القنوات الفضائية، كما شارك معه في المسلسل ياسر جلال وأحمد عز وكريم عبدالعزيز وصبري فواز.