عمومية نساء مصر تنعى شهداء الوطن بسيناء: محاولات يائسة من الجماعة الإرهابية

نعت الدكتورة منال العبسي، رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر، شهداء الواجب والوطن في الحادث الإرهابي الذي وقع على محطة رفع المياه في منطقة غرب سيناء، مشيرة إلى أنها محاولة يائسة قامت بها جماعة الإخوان الإرهابية؛ بعد أن استعادت الدولة المصرية قوتها، وامتلاك مؤسساتها القوية القدرة على دحر قوى الشر ومحاربة الإرهاب والحفاظ على أمن مصر الداخلي والخارجي.

العبسي: القوات المسلحة ما زالت تضحي كل يوم بما هو غال ونفيس من أجل حماية الوطن

وأدانت، في بيان لها، الحادث الإرهابي، الذي أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد، لافتة إلى أن القوات المسلحة ما زالت تضحي كل يوم بما هو غالٍ ونفيس من أجل حماية الوطن من الجماعات الإرهابية وعملياتها الغاشمة.

وقالت: «الدور الذي تقوم به القوات المسلحة في مواجهة الإرهاب وبناء الدولة المصرية الجديدة بات محل اهتمام العالم، مضيفة أن القوات المسلحة لا تدخر أي جهد في مواجهة تلك القوى الغاشمة التي تسعى إلى خراب البلاد»، مشيرة إلى أن ما يحدث من عمليات إرهابية يزيد قواتنا المسلحة الباسلة وأجهزة الشرطة المصرية والدولة والشعب قوة وصلابة في مواجهة تلك العمليات الإرهابية.

العبسي تشكر كل أم مصرية تعد وتجهز أبطالا يدافعون عن وطنهم

وتوجهت بالشكر لكل أم مصرية تعد وتجهز أبطالا يدافعون عن وطنهم ويحمون ترابه، فهذا الدور عظيم ومقدر من الله عز وجل، وسيظل جميع المصريين فخورين بشهدائهم الأبرار، ولن ينسوا ما قدموه من تضحيات ومواقف تاريخية ضحوا فيها بأرواحهم من أجل رفعة و أمن واستقرار الوطن.

ودعت رئيس الجمعية العمومية لنساء مصر إلى تضافر الجهود الكبيرة لدعم القوات المسلحة من الشعب المصري بأكمله، ليكون الجميع جنودا مجندة لمواجهة الإرهاب، فالأمة المصرية ستظل تلعب دورا هاما في دعم عملية السلام، والوقوف خلف القيادة السياسية في مجابهته، فضلا عن استكمال خطوات التنمية التي تمثل سلاحا هاما من أسلحة تلك المجابهة.

جدير بالذكر ان المتحدث العسكري أعلن قيام مجموعة من العناصر التكفيرية بالهجوم على نقطة رفع مياه غرب سيناء وتم الاشتباك والتصدي لها من العناصر المكلفة بالعمل في النقطة، ما أسفر عن استشهاد ضابط و10 جنود، وإصابة 5 أفراد، وجارٍ مطاردة العناصر الإرهابية ومحاصرتهم في إحدى المناطق المنعزلة في سيناء.