بعد قليل.. جلسة محاكمة 4 مهندسين بحي العمرانية متورطين في قضية فساد

تنظر محكمة جنايات الجيزة، بعد قليل، جلسة محاكمة عدد 4 مهندسين في حي العمرانية، لتورطهم في قضية فساد إداري بالحصول على منفعة لغيرهم دون وجه حق مستغلين وظيفتهم.

حصلوا على منفعة من وظيفتهم

وأجلت هيئة المحكمة الجلسة الماضية لضم ملف العقار محل التزوير، لجلسة اليوم 9 مايو، وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 16715 لسنة 2020 جنايات العمرانية، اشتراك المتهم «م. ع»، مدير تنظيم بحي العمرانية سابقا، مع مهندس قطاع شئون العاملين، ومهندس مرافق بذات الحي، و3 متهمين آخرين، في غضون عام 2020، للحصول لغيرهم بغير وجه حق على منفعة مستغلين وظيفتهم، بطلبهم من المتهم الخامس الذي يعمل مهندسا، أن يصدر إفادة موجهة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، فأمدهم بالمستندات المطلوبة لذلك وأصدروا الإفادة المزورة موضوع الاتهام الثاني وأرسلوها إلى شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

توصيل كهرباء لعقار بالمخالفة

وأضافت أوراق القضية، أن الإفادة كانت تتضمن عدم وجود مخالفات بالعقار المملوك له، وذلك على خلاف الحقيقة، وكان الغرض من ذلك هو التمكن من توصيل كهرباء للعقار بالمخالفة، وسبق تحرير عدد من المحاضر التي تمنع إصدار الإفادة التي تمكن المتهم من توصيل الكهرباء للعقار، فضلا عن وجود عدة مخالفات تستوجب الإزالة.

التزوير في محرر رسمي

وتابعت أوراق القضية، أن المتهمين ارتكبوا أيضا واقعة التزوير في محرر رسمي وهو الإفادة المؤرخة في 12 نوفمبر 2012 والموجهة إلى شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك بجعل واقعة التزوير في صورة واقعة صحيحة، على النحو المبين بالتحقيقات.