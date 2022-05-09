حصيلة إصابات كورونا عالميا تتجاوز 517 مليون حالة

سجلت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حول العالم، 517 مليونًا و260 ألف و241 حالة، ووصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و276 ألف و465 حالة وفاة، وسجلت حالات التعافي من الفيروس، 471 مليونا و936 ألفا و537 حالة.

في كوريا الجنوبية، سجلت السلطات الصحية، اليوم الإثنين، 20601 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بينها 19 حالة وافدة، و40 حالة وفاة، ليصل مجموع الإصابات إلى 17564999 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات في البلاد إلى 23400 حالة وفاة.

الصين تسجل 401 حالة إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»

وفي الصين، أعلنت «لجنة الصحة الوطنية»، اليوم الاثنين أن البر الرئيسي لـ البلاد، سجل 401 حالة إصابة محلية العدوى بالفيروس، بينها 322 حالة في «شنجهاي».

وسجلت «شنجهاي»،3625 حالة محلية بدون أعراض، أمس الأحد، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

ارتفاع حالات الخروج من المستشفيات بعد التعافي إلى 206119 حالة

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي إلى خروج 849 مريضا من المستشفيات بعد شفائهم في البر الرئيسي لـ البلاد، أمس الأحد، ليصل إجمالي حالات الخروج من المستشفيات بعد التعافي من «كورونا» إلى 206119 حالة.

من جانبها، أعلنت حاكمة «نيويورك» الأمريكية، كاثي هوشول، أمس الأحد، إصابتها بـ«كورونا»،وقالت المسؤولة البالغة من العمر «63 عاما»، إنها ستعزل وتعمل عن بعد هذا الأسبوع.

وأضافت هوشول، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أنها تلقت التطعيم والجرعات المعززة، مشيرة إلى أنها لا تعاني من أعراض، فيما ألغت حاكمة «نيويورك» رحلة كانت تخطط لها إلى واشنطن العاصمة لرؤية أسرتها وحفيدتها البالغة من العمر أسبوعًا، وفقا لما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية.