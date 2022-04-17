ارتفاع إجمالي إصابات كورونا عالميا إلى 504.3 ملايين حالة

سجلت إصابات فيروس كورونا حول العالم، منذ ظهور الفيروس، 504 ملايين و337 ألف و880 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و221 ألف و910 حالة وفاة، بينما تخطى مجموع الشفاء حاجز 455 مليون حالة، وسجلت حالات التعافي، 455 مليونا و004 ألفا و821 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات كوريا الجنوبية إلى 21092 حالة وفاة

وسجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية،93001 إصابة جديدة بـ«كورونا» بينها 18 حالة وافدة، و203 حالة وفاة، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 16305752 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 21092 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وقالت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إنه تم تطعيم 44.53 مليون، «86.8% من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة» بشكل كامل، مشيرة إلى تلقي 33 مليونًا، «64.3%»، الجرعات المعززة.

السلطات الصحية الصينية تسجل 3504 إصابة بـ «كورونا» محلية العدوى

وفي الصين، أعلنت «لجنة الصحة الوطنية»، اليوم الأحد، أن البر الرئيسي لـ البلاد، سجل أمس السبت 3504 إصابة بـ «كورونا» محلية العدوى. وسجلت «لجنة الصحة» في شنجهاي، اليوم الأحد، أن المدينة، سجلت 3238 حالة إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، أمس السبت، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأشارت «لجنة الصحة الوطنية»، في تقرير يومي، إلى خروج 1600 مريض من المستشفيات بعد شفائهم من «كورونا» في البر الرئيسي الصيني، ليرتفع إجمالي المرضى الذين خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم إلى 149.770 شخص.

وفي «نيودلهي» عاصمة الهند، سجلت السلطات 461 حالة إصابة بـ«كورونا» وحالتي وفاة، ليصل إجمالي الوفيات جراء الإصابة بـ الفيروس في المدينة إلى 26160 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إنديا» الهندية.