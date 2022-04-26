«شنجهاي» الصينية تسجل 52 حالة وفاة بـ كورونا

سجلت «شنجهاي» الصينية، 52 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، في أعلى حصيلة وفيات جراء الإصابة بـ الفيروس في يوم واحد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت السلطات الصحية في الصين، تسجيل البر الرئيسي، أمس الاثنين 1908 حالات إصابة محلية العدوى بـ«كورونا»، بينها 1661 حالة في «شنجهاي».

لجنة الصحة في «بكين»: تسجيل 32 حالة محلية العدوى بـ«كورونا»

قالت لجنة الصحة في «بكين»، اليوم الثلاثاء، إن المدينة سجلت 32 حالة محلية العدوى بـ«كورونا» وحالة واحدة بدون أعراض، أمس الاثنين.

وفي كوريا الجنوبية، خفضت السلطات الصحية، في البلاد، أمس الاثنين، تصنيف «كورونا» إلى ثاني أعلى مستوى في نظام مكافحة الأمراض المعدية المكون من 4 مستويات.

وكالة مكافحة الأمراض: 19362 إصابة محلية بـ«كورونا»

وسجلت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض»، 19362 إصابة محلية بـ«كورونا» في إقليم كيونجكي المحيط بـ«سول» و13559إصابة في «سول» و4282 إصابة في مدينة «إنتشون» غرب العاصمة الكورية الجنوبية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

ارتفاع إجمالي وفيات الهند إلى 523622 حالة وفاة

وفي الهند، سجلت السلطات الصحية، 2483 إصابة بـ«كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما سجلت البلاد 1347 حالة وفاة في «ولاية آسام»، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 523622 حالة وفاة.

وفي ألمانيا، سجلت السلطات الصحية، 136798 إصابة بـ الفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 24337394 حالة، فيما سجل «معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية»، في بيانات، تسجيل 304 وفيات بـ«كورونا»، لتصل الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 134489 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».