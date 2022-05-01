ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» في كوريا الجنوبية إلى 17.2 مليون حالة

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 37771 إصابة جديدة بـ«كورونا» بينها 30 حالة وافدة من الخارج و81 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات بـ الفيروس في البلاد إلى 17275649 حالة، فيما وصل مجموع الوفيات إلى 22875 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

تسجيل 788 إصابة بـ«كورونا» في «شنجهاي»

وفي الصين، سجلت السلطات الصحية، 916 حالة إصابة بـ«كورونا» محلية العدوى، في البر الرئيسي لـ البلاد، أمس السبت، بينها 788 حالة في «شنجهاي». وكانت لجنة الصحة البلدية في المدينة الصينية، أعلنت في وقت سابق، أن «شنجهاي» سجلت 788 حالة إصابة مؤكدة بـ الفيروس و 7084 حالة إصابة محلية بدون أعراض، أمس السبت.

وكانت لجنة الصحة في «شنجهاي»، أعلنت، أمس السبت، أن جميع حالات الإصابة بـ«كورونا» التي تم تسجيلها في المدينة، أمس الأول الجمعة، كانت لأشخاص يخضعون لإدارة مغلقة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» حول العالم 513.3 مليون حالة

وسجلت إصابات فيروس كورونا حول العالم، من 513 ملايين و312 آلاف و529 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 6 ملايين و260 ألف و672 حالة وفاة، وسجلت حالات التعافي 467 مليونا و239 ألفا و988 حالة.