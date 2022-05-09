«بوريل» يطالب الاتحاد الأوروبي بمصادرة احتياطيات النقد الأجنبي الروسي

قال الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية، «جوزيب بوريل»، إنّ على التكتل البحث عن إمكانية مصادرة احتياطيات النقد الأجنبي الروسية المجمدة للمساعدة في دفع تكاليف إعادة بناء أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز»، الإخبارية.

«طوكيو»: سنحظر واردات النفط الخام الروسي من حيث المبدأ

وكان رئيس الوزراء الياباني «فوميو كيشيدا»، أوضح عقب اجتماع عبر الإنترنت لزعماء مجموعة السبع، التي تضم في عضويتها، إلى جانب اليابان، كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، أمس الأحد، أن «طوكيو»، ستحظر واردات النفط الخام الروسي من حيث المبدأ كجزء من قرار المجموعة، مضيفا إنه قرارًا صعبًا لأن بلاده تعتمد على واردات الطاقة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وتعهدت «واشنطن»، بمواصلة دعم أوكرانيا في الحرب ضد روسيا، وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الأحد، عقب محادثات قادة مجموعة الـسبع، إنه تحدث مع قادة المجموعة والرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، حول الوحدة والالتزام بمواصلة دعم أوكرانيا.

وفي سياق متصل، قالت شبكة «فوكس نيوز»، الإخبارية الأمريكية في تقرير مصور حول القضايا الاقتصادية داخل الولايات المتحدة، إن قضايا حلقات الإمدادات وارتفاع الأسعار لا تزال تثير قلقا لدى الأمريكيين، فيما يواصل بايدن نفسه الإعلان عن نجاحات «واشنطن»، الاقتصادية، وعبر الأمريكيون عن استيائهم من حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن الاقتصاد.

تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 41 سنتا

وشهدت أسعار النفط، تراجعا في وقت سابق من اليوم الإثنين، إلى جانب أسواق الأسهم الآسيوية، وذلك بسبب مخاوف من أن يتسبب ركود عالمي في تراجع الطلب على النفط، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز»، الإخبارية.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، 41 سنتا أو 0.4%، ليبلغ 109.36 دولار للبرميل، كما هبط سعر «خام برنت»، 28 سنتا أو 0.3% بحلول الساعة 01:53 بتوقيت جرينيتش «03:53 بتوقيت القاهرة»، ليستقر عند 112.11 دولار للبرميل.

المستثمرون يتطلعون إلى محادثات «الاتحاد الأوروبي» بشأن حظر نفط روسيا

ويتطلع المستثمرون إلى محادثات «الاتحاد الأوروبي»، بشأن حظر النفط الروسي على خلفية عملية موسكو العسكرية الخاصة في أوكرانيا، ومن المتوقع أن يسفر القرار عن شح الإمدادات العالمية.

عربيا، قالت وكالة «النهوض بالاستثمار الخارجي»، في تونس، إن الاستثمارات الأجنبية بلغت في الربع الأول من عام 2022، نحو 596 مليون دينار «198.6 مليون دولار»، ارتفاعا بنسبة 73% على أساس سنوي، خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية الروسية.