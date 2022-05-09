روسيا: لدينا صواريخ وذخائر تكفي لإتمام عملياتنا العسكرية في أوكرانيا

أعلنت روسيا أنّ لديها صواريخ وذخائر كافية، لإتمام عملياتها العسكرية في أوكرانيا وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وجدد أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرج، استعداده لتقديم المزيد من الدعم والمساعدة لأوكرانيا، داعيا روسيا إلى وقف القتال وسحب قواتها من أوكرانيا وبدء مفاوضات السلام.

الناتو يطالب روسيا بوقف الحرب فورا

وأوضح في حديث نشرته صحيفة فيلت الألمانية اليوم: «أدعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرة أخرى في يوم النصر 9 مايو إلى وقف الحرب فورا، وسحب قواته من أوكرانيا، وبدء محادثات السلام»، متابعا: «نقف بقوة إلى جانب أوكرانيا، وسنواصل مساعدة دولة تمارس حقها في الدفاع عن النفس».

الحرب الروسية الأوكرانية

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا قبل شهرين وتحديدا في الرابع والعشرون من فبراير الماضي، وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.