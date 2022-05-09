المنشآت السياحية: السياح العرب رفعوا نسب الإشغال في المطاعم خلال العيد

قال علي كامل منصور، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية إن السياح العرب رفعوا نسب الإشغال بفنادق ومطاعم وكافيتريات القاهرة الكبري خلال إجازة عيد الفطر المبارك، لافتا إلى أنّ العديد من تلك المنشآت سجلت نسب إشغال تجاوزت 90% خلال هذا الأسبوع.

السعودية أكثر الدول العربية تصديرا للسياح خلال العيد

وأضاف لـ«الوطن»، أنّ غالبية السياح العرب الذين تواجدوا خلال إجازات عيد الفطر المبارك كانوا من السعوديين والليبيين والإماراتيين، مشيرا إلى أنّ السعودية احتلت المركز الأول عربيا في إيفاد السياح لمصر خلال تلك الفترة.

نسب الإشغال خلال الأسبوع المقبل ستبلغ 75%

وأشار إلى أنّ نسب الإشغال بالمطاعم والمنشآت السياحية بدأت في التراجع مطلع الأسبوع الجاري بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وعودة غالبية السياح العرب لبلدانهم وبدء استعداد الأسر المصرية لامتحانات نهاية العام الدراسي بالمدارس والجامعات، متوقعا أن تتراوح نسب الإشغال خلال الأسبوع الجاري ما بين 70 و75% وهي نسبة جيدة خلال شهر مايو الجاري.

وأوضح أنّ المطاعم والمنشآت السياحية بدأت حاليا في التقاط أنفاسها وتحقيق إيرادات جيدة بعد عامين عانت خلالهما الأمرين جرّاء حالة الكساد التي أصابت القطاع السياحي وتراجع نسب الإقبال بالمنشآت والمطاعم والكافيهات السياحية، موضحا انه وفقا لمعدلات التشغيل الحالية والمستقبلية فإن المنشآت السياحية ستحقق ايرادات جيدة خلال عام 2022.

وكان محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة، أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أنّ معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية خلال إجازات عيد الفطر المبارك جيدة للغاية، لافتا إلى أن السياح العرب ساهموا في وصول نسب الإشغال ببعض فنادق القاهرة الكبرى لاسيما الموجودة بوسط البلد وعلى كورنيش النيل إلى أكثر من 95%.