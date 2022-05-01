التنظيم والإدارة: بدء تقييم أكثر من 212 ألف متقدم لمسابقة وزارة الأوقاف

يعتزم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، خلال شهر مايو الجاري، بدء تقييم المتقدمين لشغل وظائف إمام وخطيب ومدرس وعامل بوزارة الأوقاف، والبالغ عددهم 212 ألفا و682 متقدما.

ونشر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على صفحته على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك رسالة مصورة، بعث بها الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف للمتقدمين في المسابقة.. وأكد فيها على أهمية تقديم الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات، وأن هذا يعد واجب ديني وشرعي ووطني، لأن الدول لا تتقدم إلا بالحرص على تقديم الكفاءات المتميزة وعلى إعطاءها فرصتها كاملة وعلى حسن تأهيلها وتدريبها، وهذا ما تقوم به الوزارة بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة المعنية، وخاصة في هذه المسابقة التي تجريها الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الحوكمة والنزاهة والشفافية

وشدد الوزير ان الوزارة والجهاز اجتهدوا في وضع الأسس والضوابط الحاكمة التي تحقق أعلى درجات الحوكمة والنزاهة والشفافية، من خلال الامتحانات الإلكترونية المميكنة التي لا دخل فيها للعامل البشري، مشيرا إلى أن الأسئلة في جملتها أسئلة موضوعية تقيس الفهم والذكاء والقدرات الذهنية، والجانب العلمي والمعرفي والمهاري، بما ينتج إماما متميزا واعيا فاهما لجوانب دينه.

وتضمنت رسائل الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف ، التأكيد على أن أسئلة الامتحان الإلكتروني، تضمن انتقاء أئمة شديدي التميز متزني الشخصية، يصلحون لصناعة رأي وفكر ديني مستنير.

لا واسطة فى اختبارات شغل الوظيفة

وحذر وزير الأوقاف المتقدمين للمسابقة وخاصة المتقدمون لشغل وظائف العمال، من الانخداع بأي شخص يحاول أن يوهمهم بأن له القدرة على التدخل في المسابقة أو ترجيح كفة أحدهم، وأن الوزارة والجهاز غير مسئولين عن تعرض أي شخص لعملية نصب، مشددا أن المسابقة محوكمة تماما ولا مجال لأي لون من ألوان التدخل بالواسطة.

ووجه الوزير الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يحرص ويؤكد ويوجه بالعمل على اختيار أفضل الكفاءات في جميع المجالات وأقصى درجات الحوكمة والنزاهة والشفافية، ليس في اختيار المتقدمين فقط ولكن في كل مفاصل الدولة.