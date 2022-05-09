خالد سرحان: سعيد بردود الفعل على فاتن أمل حربي.. ورأيت كثيرات يعانين في المحاكم

شارك الفنان خالد سرحان، في مسلسل فاتن أمل حربي، الذي عرض في السباق الرمضاني المنقضي 2022، حيث جسد دور القاضي بمحكمة الأحوال الشخصية، وحقق نجاحا كبيرا من خلال دوره في العمل الفني.

وعن ردود الأفعال التي حصدها المسلسل، قال خالد سرحان خلال لقائه عبر تلفزيون «الوطن»: «ردود الفعل على مسلسل فاتن أمل حربي كانت جميلة جدا، وشخصية فاتن كل الستات اتأثرت بيها جدا لأنها حقيقية، وأنا شوفت زيها كتير أوي ويمكن أكتر في المحاكم، لما روحت أذاكر الشخصية».

«سرحان»: رأيت شخصيات تعاني أكثر من فاتن في المحاكم

وتحدّث الفنان، عن إثارة مسلسل فاتن أمل حربي للجدل خلال فترة عرضه، معتبرا أنّ ذلك من أشكال النجاح، والأهم في العمل أن يجسد دورا صادقا يتفاعل معه الجمهور، مشيرا إلى أنّه بالفعل ذهب إلى المحاكم للاستعداد لدور القاضي لمعرفة كيف يتعامل، واكتشاف القضايا المشابهة لقضية «فاتن»: «لقيت في المحاكم حالات مشابهة وبتعاني أكتر من اللي اتعرض في المسلسل».

وأضاف «سرحان»: «أنا راجل ممثل وبحب أي شخصية بلعبها، وخصوصا في موضوع مهم وشائك وإنتاج كبير ونجمة كبيرة زي نيللي كريم، وعمل مكتوب مترابط وقوي ودا أهم حاجة بالنسبة لي».

أبطال مسلسل فاتن أمل حربي

مسلسل فاتن أمل حربي، ضم مجموعة كبيرة من الفنانين وهم: نيللي كريم، شريف سلامة، محمد ثروت، خالد سرحان، هالة صدقي، محمد التاجي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى، ومن إخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة العدل جروب.