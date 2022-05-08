خالد سرحان: أعتز بفيلم حريم كريم.. ولم نفكر في طرح جزء ثانٍ

حرص الفنان خالد سرحان على كشف حقيقة بعض الأخبار المتداولة بشأن التجهيز للجزء الثاني من فيلم «حريم كريم».

خالد سرحان ينفي وجود جزء ثانٍ من فيلم حريم كريم

وقال خالد سرحان في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الكلام المتداول عن عمل جزء ثانٍ من فيلم «حريم كريم» عار تماما من الصحة، ولا يعلم مصدر المعلومة، مؤكدا أن الفكرة لم تُطرح من الأساس.

وأضاف أن فيلم «حريم كريم» من الأعمال التي يعتز بها على مدار رحلته الفنية؛ لأن العمل حقق وقتها نجاحا كبيرا، وتفاعل الجمهور مع أبطاله.

أبطال فيلم حريم كريم

شارك في بطولة الفيلم مصطفى قمر، ياسمين عبد العزيز، داليا البحيري، ريهام عبدالغفور، بسمة، علا غانم، طلعت زكريا، إدوارد، زيزي مصطفى، هناء الشوربجي، محمد شاهين، وهو من تأليف زينب عزيز، وإخراج علي إدريس.

أحداث فيلم حريم كريم

وتدور أحداث الفيلم حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم، فيحاول الزوج مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق ااتصال بزميلاته خلال دراسته بالجامعة.

نجاح خالد سرحان في دراما رمضان 2022

وفي سياق آخر، حقق خالد سرحان نجاحا كبيرا في دراما رمضان 2022، خلال مشاركته في مسلسل فاتن أمل حربي؛ إذ كان يجسد دور قاضٍ خلال أحداث العمل، وتحدث مواقف عديدة بينه وبين نيللي كريم التي تظهر بشخصية موظفة في الشهر العقاري.