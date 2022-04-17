خالد سرحان عن فاتن أمل حربي: «الناس قالولي حرام عليك.. وانتقادهم أسعدني»

كشف الفنان خالد سرحان، عن كواليس اشتراكه في مسلسل فاتن أمل حربي، وتألقه في دور القاضي، الذي يعرض خلال شهر رمضان 2022، قائلا: إنه تعرض لانتقادات بسبب دوره في مسلسل فاتن أمل حربي، «دة دليل على تفاعل مع شخصية القاضي.. الناس قالولي حرام عليك لية حكمت على أمل فاتن بكدة، والاقتناع دة في حد ذاته يسعدني، لأني بحس إني وصلتلهم المعلومة».

الناس قالولي حرام عليك

أضاف الفنان خالد سرحان، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «التاسعة»، المذاع على شاشة التلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الاستمرار في نمط واحد من الأدوار يجعل عمر الممثل قصير فينا، وهذا ما تعلمه على يد أساتذة كبار وضرورة التغيير في النمط سواء في الأداء أو الشخصيات.

ولفت إلى أن الفنان الكبير عادل إمام، خير مثال على تغيير نمط الأدوار، إذ قدم شخصيات «رجب فوق صفيح ساخن» أو «شعبان تحت الصفر» إضافة للأفلام الكوميدية التي قدمها ثم قدم فيلم «المشبوة».

قعدت مع أصحابي القضاة عشان أعرف تفاصيل الشخصية

وعن كواليس دوره كقاضي في المسلسل، قال: «جلسات الأحوال الشخصية تكون سرية، وبالتالي ولا أنا ولا 10 زيي نقدر ندخلها عشان أعرف بتدار إزاي، ولكن فيه جلسات عامة قدرت إلى حد ما أحضرها، وقعدت مع أصحابي اللي كانوا في المدرسة وبقوا قضاة وعرفت تفاصيل الدقيقة للشخصية لدرجة قريت لهم بعض نصوص السيناريو عشان أعرف إزاي بيكون أداء القاضي».

وأوضح الفنان خالد سرحان أنه يحب التمثيل لدرجة أنه أجرى تغييرا في كليتين التحق بهما بهدف الالتحاق في معهد التمثيل، «أنا بحب الشغلانة دي وبحب أركز في الشخصيات وبستمتع في عمل الشخصية وتقديرها ودراسة أبعادها وما حولها، مثل مسلسل فاتن أمل حربي».

وأفاد بأنه كان يهوى في الماضي ركوب الدراجات النارية، «كبرنا دلوقتي على الحاجات دي وأنا مش حمل واقعة».