خالد سرحان: الواقع أسوأ كثيرا من مسلسل «فاتن أمل حربي»

كشف الفنان خالد سرحان، عن كواليس اشتراكه في مسلسل فاتن أمل حربي، وظهوره بدور القاضي، قائلا إن القاضي في النهاية إنسان، ومثله مثل أي شخص، لكن العدالة معصومة العينين، ويحكم بقوانين وأحيانا بروح القانون.

أجريت معايشة داخل المحاكم

أضاف خالد سرحان، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مطبخ الستات»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني وإيمان عزالدين، أنه أجرى معايشة داخل المحاكم، قبل تصوير دوره في المسلسل سواء مع القضاة والحالات القريبة من «فاتن».

استعنت بأصدقائي القضاة لتأدية الدور

أشار إلى أنه زار محكمة الأسرة، وحضر بعض الجلسات العلنية، كما أن بعض أصدقاءه القضاة ساعدوه في كيفية تأدية الدور بشكل صحيح، متابعا: «الواقع أسوء بكتير من اللي احنا شوفناه في المسلسل».

ولفت أن القضاة في محكمة الأسرة أطيب الناس، «بيشوفوا كل يوم حالات تقطع القلب».

شوربة الكوارع بـ«تحسن مودي»

وفي سياق منفصل، قال إنه لن يأكل فسيخ خلال يوم شم النسيم الذي يتزامن مع شهر رمضان هذا العام، «بالنسبة لنا مش يومين الفسيخ، لكن ممكن ناكل سمك على الفطار».

وأفاد بأن شوربة الكوارع «تحسن موده»، كما يفضل تناولها مع وجبة الفتة.