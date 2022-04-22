ناقد فني يشيد بـأداء خالد سرحان ومحمد ثروت في مسلسل «فاتن أمل حربي»

أشاد الناقد الفني محمود عبد الشكور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، بأداء الفنانين خالد سرحان ومحمد ثروت في مسلسل «فاتن أمل حربي»، حيث يجسد الأول دور قاضي أما الثاني فجسد دور محامي فاتن أمل حربي.

وكتب محمود عبدالشكور: «من أجمل مفاجآت مسلسل فاتن أمل حربي خالد سرحان في دور القاضي داوود، ومحمد ثروت في دور المحامي شكيب الإسكندراني.. لديهما أدوار جيدة سابقة، ولكن الدورين متميزان، وجعلاهما في شكل جديد ومختلف، رغم تباين هذين النموذجين، ورغم اختلاف المواقع».

الأداء الحركي لمحمد ثروت كان دائما في مكانه

وأضاف: «داوود بجديته وحزمه والتزامه بالقانون، وشكيب بمرحه واجتهاده وإدراكه لقدراته وإمكانياته المحدودة، خالد وثروت في مكانهما تماما، ولاشك أن مخرج المسلسل محمد العدل له دور كبير في أن يكون أداء الاثنين بهذه القدر من البريق، حتى الأداء الحركي لمحمد ثروت كان دائما في مكانه، وخصوصا وهو يذكر المحكمة الدستورية بخوف ومهابة».

واختتم عبدالشكور: «المفارقة أن سرحان أرادوا تصنيفه فقط كممثل كوميدي، لأن أدواره الأولى الكوميدية مع عادل إمام، كانت ناجحة ومميزة، ولكنه نجح في تقديم أدوار جادة متنوعة، وثروت أيضا يستطيع أن يقدم أدوارا جادة متنوعة، وموهبته تسمح بلك، كما يمكنه أن يقدم ألوانا أخرى من الكوميديا، بخلاف طريقه أستاذه العبقري، ملك الارتجال والإكسسورات، سمير غانم».

مسلسل فاتن أمل حربي

ويشارك في بطولة مسلسل فاتن أمل حربي، نخبة كبيرة من نجوم الفن علي رأسهم الفنانة نيللي كريم، وهالة صدقي، وشريف سلامة، ومحمد ثروت، وخالد سرحان، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.