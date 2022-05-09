عاجل.. بوتين: الغرب كان يستعد لغزو أراضينا والعملية العسكرية في وقتها

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الغرب كان يستعد لغزو أراضينا، وحلف الناتو كان يثير تهديدات على حدودنا، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية».

وأضاف «بوتين»، في كلمته في احتفالات ذكرى يوم النصر، أن الغرب لم يرد الإنصات إلى روسيا وكان لديه خطط أخرى، مؤكدا أن العملية العسكرية في أوكرانيا كانت ضرورية وفي الوقت المناسب.

بوتين: الجيش الروسي يدافع عن الوطن الأم في أوكرانيا

وأشار إلى أن الجيش الروسي يدافع عن الوطن الأم في أوكرانيا وخدمة الوطن هي أهم قيمة بالنسبة لنا، لافتا إلى أن سر قوة الشعب الروسي في تعدد القوميات.

بوتين: أعداء روسيا حاولوا بث الكراهية بيننا

ولفت الرئيس الروسي، إلى أن أعداء روسيا حاولوا بث الكراهية بيننا لتقسيمنا، قائلا: «سنقدم المساعدة للأطفال ضحايا الحرب"منوها إلى أن سكان دونباس تحملوا ضربات النازيين الجدد»، مؤكدًا أن روسيا واجهت تهديدا غير مقبول على الإطلاق في أوكرانيا.