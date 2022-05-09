تعرف على ترتيب الجامعات المصرية عالميا 2022.. القاهرة في المركز 456

كشف تقرير صادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، ترتيب الجامعات المصرية عالميا 2022، حيث بيّن التقرير إدراج 42 جامعة مصرية بمختلف المحافظات في تصنيف «سيماجو الإسباني»، مقارنة بـ 35 جامعة تم إدراجها العام الماضي، بزيادة 7 جامعات هذا العام، حيث أكد التقرير أن تقدم الجامعات المصرية بمثابة خطو متميزة .

ترتيب الجامعات المصرية عالميا 2022

وأفاد التقرير الصادر عن وزارة التعليم العالي، قائمة الجامعات المصرية في تصنيف سيماجو 2022 ، في إطار متابعة ترتيب الجامعات المصرية عالميا 2022، حيث جاءت القاهرة في المركز 456 عالميًا وذلك على مستوى 8084 جامعة ومؤسسة بحثية، وجاءت بعدها جامعة عين شمس فى المركز الثاني محليًا، على مستوى الجامعات المصرية، برقم 578 عالميًا، وجاءت بعدها جامعة الإسكندرية في المركز 593 عالميًا، تلتها جامعة المنصورة فى المركز 606 عالميا، وبعدها جامعة الزقازيق فى المركز615 عالميًا.

إدراج 42 جامعة ..ترتيب الجامعات المصرية عالميا 2022

وفي إطار متابعة ترتيب الجامعات المصرية عالميا 2022 أوضح التقرير حصول جامعتي قناة السويس و بني سويف على الترتيب 653 عالميًا، وجامعة أسيوط على المركز 656، تلتها جامعتا طنطا والأزهر في المرتبة 661، ثم جامعة كفرالشيخ 671، و جامعة دمنهور 675، ثم جامعة المنوفية 676.

وأشار التقرير إلى حصول جامعة المنيا و جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على المركز 680 عالميًا، ثم حققت جامعة بنها المركز 681، وجامعة مصر الدولية 688، وجامعة فاروس المركز 690، وجامعة مدينة السادات في المرتبة 692، وجامعة السويس 703، وجامعة حلوان 705، ثم جامعتا جنوب الوادي وأكتوبر للعلوم الحديثة والآداب في المركز 708.