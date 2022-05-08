الجامعات الخاصة: اتجاه لتثبيت قيمة المصروفات الدراسية 2022

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن هناك اتجاه من بعض الجامعات بشأن تثبيت قيمة المصروفات الدراسية للعام الجامعي المقبل بأسعار العام الماضي ذاتها، وإقرار نسب ضئيلة جدا لبعض الخدمات، بالتوافق بين الجامعات، بما يحقق الصالح العام، ولا يؤثر على الحياة العامة للمواطنين، منوهة بأن التوجهات في التثبيت، تأتي مراعاة للظروف التي يمر بها المواطنين، نتيجة ارتفاع الأسعار عالميا، مؤكدة أن الأعلى للجامعات، سيناقش في اجتماعه المقبل، عدد من القرارات المهمة المتعلقة بتنسيق القبول بالجامعات الخاصة.

مطالبات بالتدخل للحد من ارتفاع المصروفات

أكدت المصادر بوزارة التعليم العالي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك مطالبات لوزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، بضرورة التدخل للحد من الارتفاع الجنوني للمصروفات الدراسية، لعدد من الجامعات الخاصة، وضرورة أن يكون هناك مراعاة للظروف المجتمعية، وعدم المبالغة في رفع نسب الزيادة، قائلة: «نعلم أن لكل جامعة متطلباتها للتشغيل من رواتب وأجور وخدمات وغيرها، لكن المرحلة الحالية استثنائية، ولها ظروفها الخاصة بها ويجب على الجميع مراعاة ذلك، وأن تكون هناك ضوابط للمصروفات الدراسية».

تنسيق الجامعات 2022

تابعت المصادر، أن هناك استعدادات لأعلى مستوى بمختلف الجامعات الخاصة لتنسيق الجامعات 2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، مشيرة إلى أن هناك عدد من الكليات والبرامج، سيجرِ إتاحتها بتنسيق الجامعات 2022 أمام الطلاب، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل محليا ودوليا.