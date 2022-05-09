رئيس الشيشان يهنئ «روسيا الاتحادية» بعيد النصر: يوم مهم في تاريخ بلدنا العظيم

بدأت احتفالات روسيا بالذكرى الـ77 لاحتفالات «عيد النصر» في الساحة الحمراء، وسط ترقب قادة وزعماء العالم، تخوفاً من القرارات السياسية التي يمكن أن يأخذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال احتفاله بذكرى انتصار روسيا على القوات الألمانية في الحرب العالمية الثانية عام 1945.

ويمثل عيد النصر في الحرب العظمى، كما يسميه الروس، أهم مناسبة وطنية في روسيا، حيث يتم التجهيز لها قبلها بوقت كبير، وتضمن الاحتفال عروضًا عسكرية للجيش الروسي في الساحة الحمراء، بالإضافة إلى العروض العسكرية التي تطوف أنحاء البلاد، ويشهد الاحتفال كل عام انطلاق قرارات سياسية هامة.

الذكرى الـ77 لـ«عيد النصر»

وتأتي أهمية عيد النصر هذا العام، أنها جاءت متزامنة مع العملية العسكرية التي تشنها روسيا على أوكرانيا ودخلت يومها الـ77، ووفقاً لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، فإن «عيد النصر» هذا العام سوف يشارك فيه أكثر من 11 ألف جندي روسي بعروض عسكرية في الساحة الحمراء، بالإضافة إلى 131 قطعة من المعدات العسكرية، و77 طائرة مروحية.

ومن أبرز الفعاليات المهمة التي يشهدها «عيد النصر»، وفقاً لما نقلته «سكاي نيوز» عربية، هي فعالية «الفوج الخالد» التقليدية، التي يحمل خلالها الجنود صوراً لجنود الحرب الوطنية العظمى، تخليداً لذكراهم، كما يتم اختتام الاحتفالية باستخدام الألعاب النارية والتي يصل عددها خلال الاحتفالية إلى 11 ألف قطعة.

وأكد الرئيس الروسي في كلمته خلال الاحتفالية، أن حربه ضد أوكرانيا كانت لحماية بلاده، قائلاً: «الخطر كان يقترب منا يوماً بعد يوم وما فعلناه كان هو الحل الوحيد».

رئيس الشيشان يهنئ جمهوريات روسيا الاتحادية

في الوقت نفسه، كتب رمضان قديروف، رئيس الشيشان، تهنئة بـ«عيد النصر»، خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلاً: « اليوم هو تاريخ مهم في تاريخ بلدنا العظيم في الذكرى 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، أهنئ بكل صدق سكان روسيا العظمى متعددة الجنسيات والطوائف في يوم عيد النصر التاريخي، أتمنى مخلصًا للكل الصحة والرفاهية الأسرية والسماء الهادئة فوق رأسك! أجازة سعيدة للجميع».