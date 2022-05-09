انطلاق عروض عسكرية وفعاليات في مدن روسية احتفالا بـ«عيد النصر»

تحيي روسيا، اليوم الاثنين، الموافق 9 مايو الذكرى الـ77 للنصر في «الحرب الوطنية العظمى»، وانطلقت في البلاد عروض عسكرية وفعاليات أخرى على التوالي في المدن الروسية من أقصى شرق البلاد إلى غربها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وسيقام العرض العسكري الكبير في الساحة الحمراء بالعاصمة الروسية «موسكو»، بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي سيلقي خلال الفعالية كلمة، فيما سيشارك في هذا العرض، الذي سيقوده القائد العام للقوات البرية، الجنرال أوليج ساليوكوف، 11 ألف جندي، و131 قطعة من المعدات العسكرية، بالإضافة إلى 77 طائرة مروحية.

وسيسير ممثلون للقوات المشاركة في عملية موسكو العسكرية الخاصة في أوكرانيا، على متن معدات عسكرية تابعة لهم، في الساحة الحمراء.

العاصمة الروسية ستشهد عرضا احتفاليا للألعاب النارية

وفي مدن الشرق الأقصى وسيبيريا، جرت في الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، عروض عسكرية بمشاركة جنود ومعدات للجيش الروسي حتى الآن، وفي الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي، ستشهد العاصمة الروسية عرضا احتفاليا للألعاب النارية تكريما ليوم النصر، بمشاركة أكثر من 70 قاذفة ذاتية الدفع، وأكثر من 11 ألف قطعة من الألعاب النارية.

ومن جانبه، هنأ رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، مواطنيه بحلول «عيد النصر»، وقال إن «مينسك» لن تمل أبدا من تذكير أوروبا بمن أنهى الحرب العالمية الثانية.

بدوره، أشار مدير عام شركة «لوكهيد مارتن» الأمريكية للصناعات العسكرية، جيمس تايكليت، إلى أن الشركة تعتزم مضاعفة إنتاج صواريخ جافلين المضادة للدروع، بسبب الوضع في أوكرانيا، مشيرا إلى أن «لوكهيد» تحاول رفع عدد الصواريخ من 2100 سنويا إلى 4000 صاروخ في العام.

الصين تعلن ارتفاع حجم التبادل التجاري مع روسيا

وفي الصين، أشارت إدارة الجمارك الصينية، إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري مع روسيا في يناير- أبريل الماضيين بنسبة 25.9%، ليصل إلى 51.09 مليار دولار، فيما قالت الإدارة الصينية، إن حجم التجارة الخارجية للبلاد، زادت في الفترة من يناير إلى أبريل الماضيين على أساس سنوي بنسبة 10.1%، ليصل إلى 1.98 تريليون دولار.