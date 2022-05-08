الرئيس الروسي يهنئ 13 زعيما وشعبين بـ«عيد النصر» رغم طبول الحرب

رغم الحرب الروسية الأوكرانية الدائرة التي دخلت يومها الـ74، إلا أن الرئيس الروسي فلاديمير بويتن، أصر على إحياء الذكرى الـ77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، وهو ما يطلق عليه الروس احتفالات «عيد النصر»، إذ أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برسائل تهنئة إلى قادة ومواطني عدد من الدول، وكذلك إلى شعبي جورجيا وأوكرانيا بمناسبة هذه الذكرى التي تعد الأهم بالنسبة لروسيا، بحسب ما نشره موقع «الكرملين».

تهنئة 13 زعيماً

وأعلن موقع الرئاسة الروسية -الكرملين- في بيان له منشور اليوم، أنَّ قائمة الدول التي أُرسلت لهم التهنئية بمناسبة «عيد النصر»، التي تحل ذكراه السنوية غداً في التاسع من شهر مايو الجاري، ضمت أرمينا أذربيجان وبيلاروس وقرغيزستان وكازاخستان ومولدوفا وتركمانستان وطاجيكستان وأبخازيا وأوزبكستان وجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية وأوسيتيا الجنوبية.

وقال الرئيس الروسي، بحسب بيان الكرملين، إنَّ الواجب المشترك اليوم هو منع عودة النازية، واصفاً إياه بأنها جلبت الكثير من المعاناة للناس من مختلف الدول، لافتاً إلى أنه من الضروري الحفاظ على الحقيقة حول أحداث سنوات الحرب بالإضافة القيم الروحية المشتركة وتقاليد الصداقة الأخوية والحرص على نقلها للأجيال القادمة.

وأشار الرئيس الروسي خلال برقيتي التهنئة المرسلتان لرئيسي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين إلى أنَّ جنودنا اليوم مثل أجدادهم يقاتلون جنباً إلى جنب بهدف تحرير وطنهم مما وصفه بأنَّه «رجس النازية»، معلناً ومؤكّداً لى ثقته في أن النصر سيكون له كما في عام 194، في إشارة إلى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي دخلت يومها الـ74، بهدف حماية المدنين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية تتم بحقهم من قبل القوات الأوكرانية.

عيد النصر.. الانتصار على ألمانيا

كما وجه الرئيس الروسي رسالة إلى قدامى المحاربين في الحرب الوطنية العظمى ومواطني أوكرانيا، قائلاً: «لن نسمح للورثة الأيديولوجيين أولئك الذين هزموا في الحرب الوطنية العظمى بالعودة للانتقام».

ويعد «عيد النصر» هو يوم انتصار روسيا وعدد من جمهوريات الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، وتقوم فيه روسيا بتقديم عرض عسكري ضخم في الساحة الحمراء في موسكو.