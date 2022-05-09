«الأرصاد»: نشهد ذروة الارتفاع في درجات الحرارة اليوم ليلا ونهارا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم يشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة، إذ تؤثر على مصر الكتل الهوائية القادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، ويعتبر اليوم هو ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة خلال هذا الأسبوع، فمن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى اليوم نحو 34 و35 درجة مئوية، مع زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس، حيث تكون الأجواء خلال فترات النهار حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومحافظات جنوب سيناء.

الأجواء تكون مائلة للحرارة على السواحل الشمالية

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فيروز مكي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أن الأجواء تكون مائلة للحرارة على السواحل الشمالية وشديدة الحرارة على جنوب البلاد، بشمال وجنوب الصعيد خلال فترات النهار، مشيرة إلى أن درجات الحرارة الصغرى ترتفع أيضا اليوم خلال فترات الليل، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى لـ20 درجة مئوية خلال فترات الليل.

الأجواء لطيفة على أغلب المناطق الموجودة شمال البلاد والقاهرة الكبرى

وتابعت «غانم»، أن الأجواء ستكون لطيفة على أغلب المناطق الموجودة شمال البلاد والقاهرة الكبرى، وتكون معتدلة على جنوب البلاد خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس، بالإضافة إلى أن اليوم سيشهد نشاطا للرياح، وسرعات الرياح ستكون بين الـ40 والـ45 كيلو متر بالساعة، ونشاط الرياح يزيد من الإحساس بالأجواء الربيعية اللطيفة خلال فترات المساء فقط، وسيكون نشاط الرياح مثيرا للرمال والأتربة على بعض الأماكن من شمال الصعيد مثل المنيا وأسيوط.