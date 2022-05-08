الأرصاد: ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 34

قالت الدكتورة إيمان شاكر عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس هذا العام مختلف عن الأعوام الماضية، وكانت ذروة الحرارة في الفترة الماضية أقل من المعدلات الطبيعية، وكان هناك موجات حارة لكنها مؤقتة وتعاود قيم الحرارة الانخفاض بسبب التغيرات المناخية التي أثرت على العالم كله، حيث اختلفت الأجواء في الفصول.

وأضافت شاكر في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج «مصر جديدة» على قناة ETC: «لا نزال في فصل الربيع الذي بدأ 21 مارس، ولم يبدأ الصيف جغرافيا، حيث يبدأ في 21 يونيو المقبل، ويتبقى أكثر من شهر ونصف على البداية الرسمية له».

ارتداء الملابس الصيفية في النصف الثاني من الربيع

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية: «تعودنا على ارتداء الملابس الصيفية في النصف الثاني من فصل الربيع، ويكون الجو حارا خلال النهار والليل، لكنّ هذا العام شهد اختلافا في الأجواء، ودرجات الحرارة لا تزال أقل من المعدلات الطبيعية، وبخاصة في فترات الليل، حيث يميل الطقس إلى البرودة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على المناطق الشمالية للبلاد».

ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة اليوم

وأشارت إلى أنّ هذا الأسبوع يشهد ارتفاعا نسبيا في درجات الحرارة، موضحة: «غدا الإثنين يشهد ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة، وتصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 34 درجة، والسواحل الشمالية 27 و28 درجة، وجنوب البلاد 41 درجة، ولكن بداية من الثلاثاء المقبل نعود إلى المعدلات الطبيعية حيث تتراوح درجات الحرارة على مدار الأسبوع من 30 إلى 31 درجة على القاهرة، وتظل مرتفعة في جنوب البلاد وتصل إلى 40 درجة.