«الأرصاد» تكشف موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة: تصل العظمى لـ33

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنّ اليوم السبت، سيكون الأخير في انخفاضات درجات الحرارة، إذ ستشهد زيادة طفيفة جدا عن الأمس بنحو درجتين، وستكون العظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية.

كتل هوائية قادمة من المتوسط

وأضافت «غانم» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، أنّ الكتل الهوائية التي تتأثر بها، كتل شمالية شرقية قادمة من البحر المتوسط.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ الطقس في فترة النهار ربيعي مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومعتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحار على جنوب البلاد في فترات النهار.

الظواهر الجوية

ولفتت إلى أنه في فترات الليل تكون درجات الحرارة الصغرى منخفضة وستكون خلال فترة الليل 17 درجة مئوية، والأجواء مائلة للبرودة على أغلب مناطق الجمهورية، وبخاصة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، وتلاحظ اليوم هدوء نسبي في سرعات الرياح، وبخاصة على القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، ويبقى فقط نشاط رياح على السواحل الشمالية، وهو ما يزيد إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة.

وأكدت، أن غدا الأحد، سيشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، ولن يشهد هذا الأسبوع موجة حارة، وسترتفع درجات الحرارة عن اليوم بنحو 5 درجات، وستكون درجة الحرارة في القاهرة 33 درجة، وذروة الارتفاعات يومي الأحد والاثنين.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة 28 17

الإسكندرية 26 17

وادي النطرون 26 16

طنطا 25 16

شبين الكوم 27 17

دمنهور 26 17

بلطيم 24 18

مطروح 23 16

السلوم 25 15

سيوة 30 14

بورسعيد 24 17

دمياط 24 18

الزقازيق 27 18

المنصورة 26 17

الإسماعيلية 28 16

السويس 28 17

العريش 24 16

رفح 23 16

رأس سدر 28 16

نخل 24 12

نويبع 31 18

طابا 29 16

كاترين 24 11

الطور 28 22

شرم الشيخ 32 21

الغردقة 31 20

مرسى علم 31 21

الفيوم 30 18

بني سويف 30 18

المنيا 31 18

أسيوط 32 19

سوهاج 33 19

قنا 33 20

الأقصر 34 20

أسوان 35 21

إدفو 34 20

أبو سمبل 34 19

الوادي الجديد 34 20

شلاتين 32 19

أبورماد 31 18

حلايب 30 19

رأس حدربة 29 18