الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.. القاهرة تسجل 32 اليوم

قالت الدكتورة منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد بدأت تتأثر بكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، ستؤدي إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 إلى 5 درجات عن الأمس، موضحا أن البلاد سجلت بالأمس درجة حرارة عظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية، وتصل اليوم إلى 32 درجة.

أجواء حارة ودرجات حرارة مرتفعة خلال فترة النهار

وأضافت «غنام»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وهدير أبو زيد، أنّنا سنشهد اليوم أجواء حارة ودرجات حرارة مرتفعة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد في النهار، وأجواء حارة على السواحل الشمالية الغربية وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

الأجواء ستكون لطيفة على أغلب المناطق في شمال البلاد

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه في فترات الليل، بدأت درجات الحرارة ترتفع، وستكون الصغرى ما بين 19 إلى 20 درجة مئوية، أي أنّ الأجواء ستكون لطيفة على أغلب المناطق في شمال البلاد ومعتدلة على جنوب البلاد، وهناك تكاثر للسحب العالية والمنخفضة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري يرافقها فرص سقوط أمطار في أقصى غرب البلاد مثل مطروح وسيوة والسلوم.