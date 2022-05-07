«الأرصاد» تحذر من ارتفاع جديد في درجات الحرارة في هذا الموعد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن ارتفاع جديد في درجات الحرارة ستشهده كل الأنحاء خلال الفترة المقبلة، ليسود طقس ربيعي بأجواء لطيفة على السواحل الشمالية، ولكنه يكون مائلًا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حارًا على جنوب البلاد.

موعد ارتفاع درجات الحرارة وتعرض البلاد لموجة حارة

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها منذ قليل، أنَّه من المتوقع أن يطرأ غدًا الأحد الموافق 8 مايو ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على كل الأنحاء، ويتجاوز ارتفاع درجات الحرارة على القاهرة الكبرى حاجز الـ30 درجة مئوية، لتختلف درجات الحرارة عن اليوم بقيمة تتخطى 10 درجات مئوية، إذ أنَّ درجات الحرارة في القاهرة اليوم وصلت إلى 22 درجة مئوية.

حالة الطقس اليوم

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أنَّ اليوم تشهد حالة الطقس ارتفاع في درجات الحرارة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية، فيما يكون مائلًا للبرودة ليلًا على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى.

وبالنسبة للظواهر الجوية فتنشط الرياح على جنوب سيناء ومناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، فيما تتكاثف الشبورة المائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

درجات الحرارة اليوم في كل الأنحاء

- القاهرة الكبرى: تصل درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى 28 درجة، فيما تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 17 درجة.

- الوجه البحري: تصل درجات الحرارة العظمى في الوجه البحري 28 درجة، فيما تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 17 درجة.

- السواحل الشمالية: جاءت درجة الحرارة العظمى في القاهرة لتصل إلى 26 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 17 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: وصلت درجة الحرارة العظمى في جنوب سيناء إلى 32 درجة مئوية، فيما وصلت درجة الحرارة الصغرى إلى 21 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: وسجلت درجة الحرارة العظمى في شمال الصعيد 32 درجة مئوية، فيما وصلت الصغرى إلى 19 درجة.

- جنوب الصعيد: ووصلت درجة الحرارة العظمى في جنوب الصعيد إلى 35 درجة، بينما وصلت الصغرى إلى 20 درجة.