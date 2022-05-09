الأرصاد تحذّر من ظاهرة جوية ترفع درجات الحرارة: الاعتدال يبدأ في الليل

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ طقس اليوم يشهد صعودا في درجات الحرارة عن الأمس بنحو درجتين، ويتوقع أن تكون العظمى خلال فترة النهار 34 درجة مئوية، نتيجة التأثر بكتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية.

تأثر الطقس بامتداد مرتفع جوي للطبقات العليا

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبوزيد: «نتأثر بامتداد مرتفع جوي لطبقات الجو العليا وزيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، ما يؤدي للإحساس بحرارة الطقس على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب البلاد».

ارتفاع درجات الحرارة ليلا بالبلاد

وتابعت أنّ الكتل الهوائية الشمالية الغربية ستؤثر على السواحل خلال فترة الظهيرة، وهو ما يشعر به سكان السواحل الغربية في مطروح والإسكندرية بانخفاض درجات الحرارة اليوم عن أمس، بينما يكون الطقس في فترة النهار مائلا للحرارة هناك.

وأشارت غانم، إلى أنّ درجات الحرارة في فترات الليل ستبدأ في الارتفاع عن الليالي الماضية، لتسجل بين 19 و20 درجة مئوية، بينما تكون الأجواء لطيفة على أغلب مناطق الجمهورية، وخاصة المناطق الشمالية، أما المناطق الجنوبية فتكون قيم الحرارة فيها معتدلة والإحساس بالطقس سيكون معتدلا.