طرح محال تجارية وصيدلية بالعاصمة الإدارية والعبور للبيع في المزاد العلني

أكد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم طرح 4 محال تجارية بمساحات تتراوح من «38م2 : 95م2» بسوق المجاورة الأولى بالحي السكني الثالث R3 للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 31/5/2022.

الحصول على كراسة الشروط من مقر العاصمة الإدارية

ولفت رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، في بيان، اليوم الاثنين، إلى أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، لمن يرغب في التقدم لحجز المحال.

طرح 7 محال تجارية وصيدلية

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم طرح 7 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح من «19م2 : 40م2» بالسوق التجارية بمشروع دار مصر، المرحلة الثانية، بالمدينة للبيع بالمزاد العلني يوم الإثنين الموافق 6/6/2022، مضيفاً أنه يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز مدينة العبور، لمن يرغب في التقدم لحجز المحال والصيدلية.