وزير الإسكان يُصدر 5 قرارات لإزالة مخالفات البناء بالساحل الشمالي

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 5 قرارات إدارية لإزالة مخالفات البناء بالقرى السياحية الواقعة داخل كردون «القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي».

مخالفات البناء الصادر بحقها قرارات إزالة

وتمثلت مخالفات البناء التي صدر لها قرارات إزالة في إقامة مبنى مدرج خرساني بحري حمام سباحة بإحدى قطع الأراضي، ومبنى مكون من دور أرضي و4 أدوار متكررة، ومبنى آخر مكون من أرضي وروف ملحق به سور، ومبنيين آخرين مكونيين من أرضي وأول وروف وملحق بأحدهما حمام سباحة وسور، وذلك دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

القائمون على تنفيذ الإزالات

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى جهاز القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.