قبل بداية الحجز.. «س وج» عن الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي

مع اقتراب موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعى بالطرح الجديد، ضمن مشروع «درة الوادي»، بمحافظة الوادي الجديد، وفقا لإعلان وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، «س وج»، عن تفاصيل الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعى، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.

«س وج» عن الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعى

س/ حدود الدخل لحصول منخفضي الدخل على الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعى؟

ج/ الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل لمنخفضي الدخل هو 4500 جنيه شهريًا للفرد.

بينما يبلغ الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل لمنخفضي الدخل 6000 جنيه شهريًا للأسرة.

س/ حدود الدخل لحصول متوسطي الدخل على الطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعى؟

ج/ يبلغ الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل لمتوسطي الدخل 10 آلاف جنيه شهريًا للفرد.

بينما يبلغ الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل لمتوسطي الدخل 14 ألف جنيه شهريًا للأسرة.

س/ مقدم حجز شقق الطرح الجديد للإسكان الاجتماعى لمنخفضي الدخل؟

ج/ 15 ألف جنيه.

س/ مقدم حجز شقق الطرح الجديد للإسكان الاجتماعى لمتوسطي الدخل؟

ج/ 20 ألف جنيه.

س/ مساحات شقق الإسكان الاجتماعي بالطرح الجديد؟

ج/ تصل مساحة شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة، إلى 110 م2، وتتكون من «3 غرف، صالة، مطبخ، ودورة مياه».

س/ أسعار شقق الإسكان الاجتماعى بالطرح الجديد؟

ج/ يبلغ سعر شقق الإسكان الاجتماعي الجديدة لمنخفضي الدخل، نحو 328.5 ألف جنيه.

س/ موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالطرح الجديد؟

ج/ تبدأ فترة حجز وحدات الطرح الجديد، للمواطنين من منخفضي ومتوسطي الدخل، من يوم الاثنين الموافق 9 مايو 2022 حتى الأربعاء 11 مايو 2022 «للمواطنين من ذوي الإعاقة فقط».

وتستكمل فترة الحجز من يوم الخميس الموافق 12 مايو 2022 حتى الخميس 26 مايو 2022 لجميع المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة.

س/ خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي بالطرح الجديد؟

ج/ 1- التوجه لأحد مكاتب البريد المميكنة على مستوى محافطة الوادي الجديد.

2- شراء كراسة الشروط الخاصة بشقق الإسكان الاجتماعي بالطرح الجديد.

3- سداد مقدم جدية الحجز، سواء 15 ألف جنيه، لمنخفضي الدخل، أو 20 ألف جنيه لمتوسطي الدخل، وسداد قيمة المصروفات الإدارية.

4- القيام بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وإنشاء حساب جديد على الموقع الإلكتروني للصندوق، وتحديد كلمة مرور خاصة بك، ومن ثم رفع البيانات والأوراق المطلوبة للحجز.

س/ نظام سداد سقق الإسكان الاجتماعى بالطرح الجديد؟

ج/ تصل فترة السداد إلى 30 سنة، بفائدة 3%، وفقا لمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري.