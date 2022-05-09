الأرصاد تحذر من التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة اليوم.. ذروة ارتفاع الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن مع تغير الكتل الهوائية، ودخول الكتل الهوائية الشمالية الغربية على البحر المتوسط سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، مرورا بمطروح والإسكندرية وبعض المناطق من شمال الدلتا والبحيرة وكفر الشيخ، وستكون فرص الأمطار خفيفة على فترات متقطعة وستكون غير مؤثرة تماما أعمال الأنشطة اليومية.

استمرار نشاط الرياح يزيد من الإحساس بالأجواء الربيعية

أضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فيروز مكي، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز» أن اليوم سيشهد ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة، ومن المتوقع غدا أن تنخفض الحرارة 3 درجات على القاهرة الكبرى وستستمر درجات الحرارة من الغد وحتى نهاية الأسبوع بين الـ30 درجة والـ32 درجة مئوية، حيث تكون الأجواء حارة خلال فترات النهار ولطيفة خلال فترات الليل، مع استمرار نشاط الرياح الذي يزيد من الإحساس بالأجواء الربيعية.

تجنب التعرض لضوء الشمس خاصة فترة الظهيرة

وتابعت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، يجب تجنب التعرض لآشعة الشمس خصوصا فترة الظهيرة وهي الفترة التي يتم فيها تسجيل أعلى درجات حرارة خلال اليوم، من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 3 عصرا، محذرة المسافرين على الطرق وقائدي المركبات من الظواهر الجوية التي تؤثر على الطرق مثل انخفاض الرؤية الأفقية، حيث يجب القيادة بهدوء على الطرق واتباع كافة تعليمات المرور، ومتابعة النشرات الجوية لمتابعة أحوال الطقس أول بأول.