شوبير: قطر مرشحة لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا

تحدّث الإعلامي أحمد شوبير، عن كواليس الأزمة القائمة بسبب ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا، وإصدار الأهلي بيانا رسميا، للمطالبة بإقامة اللقاء على ملعب محايد، والرفض القاطع لتنظيم هذه المباراة في المغرب، خاصة بعد اقتراب الوداد المغربي من التأهل إلى المباراة النهائية.

وقال حارس مرمى الأهلي السابق: «قطر مطروحة كحل وسط لإنهاء هذه الأزمة، ولو اتعرض على أعضاء المكتب التنفيذي للكاف الملف من جديد والتصويت سيتم منح التنظيم لقطر، ودي هتكون خطوة مهمة جدا للنادي الأهلي لوجود الجماهير هناك، وسننتظر لنرى هل تنجح قطر في استضافة اللقاء أم لا، والقرار خلال ساعات قليلة».

وعن موعد المباراة، قال: «نهائي دوري أبطال أفريقيا قد يقام يوم 22 مايو الحالي أو 15 يونيو المقبل، بعد انتهاء فترة الأجندة الدولية المحدد لها خلال الفترة من 30 مايو وحتى 14 من الشهر المقبل».