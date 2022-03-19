«الأهلى المصرى» يحتفظ بشهادة التوافق مع معاییر متطلبات «فيزا» و«ماستر كارد» العالمیة PCI DSS

نجح البنك الأهلى المصرى للعام التاسع على التوالى فى الحفاظ على إنجازه كأول بنك فى مصر يحصل على شهادة التوافق مع معايير متطلبات هيئتى فيزا وماستر كارد العالميتين لتأمين بيانات بطاقات الدفع والائتمان الإلكترونية PCI DSS بنسختها V3.2.1 وذلك بعد إتمام أعمال الفحص والمراجعة والتدقيق والتوثيق من قبل المراجع الدولى الخارجى QSA، حيث تعد PCI-DSS أفضل شهادة تضمن أعلى مستوى حماية للبطاقات وفقاً لمتطلبات معايير تأمين صناعة بطاقات الدفع PCI SSC الذى يضم كبرى الشركات العالمية فى هذا المجال.

أعرب هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى عن اعتزازه بقدرة البنك على الاحتفاظ بتلك الشهادة التى تعكس استدامة البنك على مدار سنوات عديدة فى التوافق مع معايير ومتطلبات تأمين بيانات البطاقات الذى يعد إنجازاً غير مسبوق على مستوى الجهاز المصرفى المصرى.

وتابع «عكاشة»: «حفاظ البنك على هذه الشهادة يعكس نجاح البنك المستمر فى التوافق مع تطبيق المعايير الدولية وهو ما يعد ثمرة للجهد والتعاون المثمر والعمل الجاد والتنسيق المتواصل بين قطاعات وفروع البنك وفرق العمل المحترفة والمدربة على التأكد من التأمين الكامل لكل عناصر بيئة العمل وبيانات العملاء وقدرتها على الالتزام بأعلى معدلات ومعايير الأمان لتلك البيانات فى مختلف الأنظمة والتطبيقات بمختلف أنشطة البنك، الأمر الذى من شأنه تعزيز ثقة العملاء والجهات والمؤسسات الدولية فى البنك الأهلى المصرى، إضافة إلى المساهمة بفاعلية فى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك، فى ظل توجه القطاع المصرفى نحو الإسراع فى تنفيذ التحول الرقمى وهو ما جعل حماية بيانات العملاء وضمان خصوصيتها إحدى أهم أولويات البنك».

وأشارت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إلى أنه سبق للبنك الحصول على الإصدارات V3.2 PCI DSS V2/ V3 /V3.1/ من تلك الشهادة بما يؤكد استمرار امتثال البنك بتطبيق تلك المعايير الدولية التى يضعها مجلس معايير تأمين بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI SSC) التى تمثل توثيقاً دولیاً لحفاظ البنك على سریة بیانات بطاقات عملائه بشكل خاص وكل بيانات العملاء بشكل عام.

وأكدت أن تلك الشهادة تعد من أرقى الشهادات العالمية، كما أنها تأتى تأكيداً على التزام البنك الأهلى المصرى بضمان أمن بطاقات عملائه ومعلوماتهم المصرفية، بالإضافة إلى نجاحه فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الأخيرة والتهديدات الأمنية المتزايدة التى تؤثر على صناعة الخدمات المالية الرقمية.

وأضافت داليا الباز أن التوسع فى إصدار وتقديم خدمات الدفع الإلكترونى وامتلاك شبكة واسعة من الفروع وماكينات الصراف الآلى ATM ونقاط البيع POS التى تغطى كل أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى بوابات الدفع لعدد متنامٍ من مقدمى الخدمة والشركات يعد من أهم أولويات البنك، وهو ما يستلزم التطوير المستمر من جانب البنك لأساليب تطبيق معايير الالتزام لتواكب التطور المتلاحق فى الخدمات والمنتجات المصرفية التى يقدمها، مشيرة إلى أن أزمة «كوفيد19» كان لها تأثير مباشر فى كل المجالات المصرفية ومن أهمها ما هو مرتبط بمعايير ومتطلبات تأمين بيانات البطاقات PCI DSS.

البنك يكرم فريق كرة اليد بعد الوصول للمربع الذهبى

تكريم فريق اليد

فى سياق آخر، وتقديراً للإنجاز التاريخى غير المسبوق الذى حققه فريق نادى البنك الأهلى المصرى لكرة اليد بالوصول إلى المربع الذهبى، أقام البنك حفلاً خاصاً لتكريم لاعبى الفريق وجهازه الفنى والإدارى.

حضر التكريم يحيى أبوالفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، واللواء أشرف نصار المشرف العام على أندية البنك، وأعضاء مجلس إدارة نادى البنك بالإسكندرية، كما حضره بعض قيادات البنك وأعضاء مجلس إدارة النادى والجهاز الفنى للفريق. وكان الفريق قد نجح فى الوصول إلى المربع الذهبى بعد تخطى الفرق فى دور الـ16 ودور الثمانية.

يحيى أبوالفتوح: مستمرون فى دعم جميع الفرق الرياضية بنادى البنك الأهلى

وأعرب يحيى أبوالفتوح عن اعتزازه بهذا الإنجاز وأثنى على الإدارة القوية لنادى البنك الأهلى المصرى بالإسكندرية، برئاسة أشرف العلقامى رئيس مجلس إدارة النادى، والعميد إيهاب السعدنى مدير النادى، مشيداً بدور مجلس الإدارة فى تأهيل اللاعبين ودعمهم الجيد للفريق فى كل المراحل للوصول إلى هذا الإنجاز، مؤكداً استمرار البنك فى تقديم الدعم للفريق سعياً لتحقيق نتائج أفضل.

كما أشاد «أبوالفتوح» بالأداء المتميز للاعبى الفريق فى جميع مباريات الموسم، وهو ما أسفر عن تحقيق تلك النتائج المشرفة، مشيراً إلى أن اهتمام البنك بدعم الرياضيين وكونه أحد أهم رعاة الرياضة فى مصر، يستلزم أن ينبع بداية من داخل البنك ولأبنائه ليكون بذلك نموذجاً يحتذى لدى باقى المؤسسات الكبرى.