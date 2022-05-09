بوتين: «الناتو» لا يريد السماع لروسيا.. وقرار الحرب في أوكرانيا اضطراريا

في عيد النصر الروسي، خرج الرئيس فلاديمير بوتين، متحدثًا عن حلف شمال الأطلسي «الناتو»، معتبرًا إياه السبب في العملية العسكرية الروسية التي شنها جيشه ضد أوكرانيا في 24 من شهر فبراير الماضي.

اتهام بوتين لحلف الناتو

وطالما اعتبر الرئيس الروسي «بوتين»، حلف الناتو هو السبب في التوتر التي شهدته المنطقة وشهده العالم بسبب التحركات بالقرب من حدوده، ما دفعه للقيام بعملية عسكرية بادعاء تأمين وحماية الحدود الروسية.

وشهد الرئيس الروسي بوتين احتفالية عيد النصر الـ 77، التي تضمنت عرضا عسكريا ضخما في الساحة الحمراء بمناسبة ذكرى الانتصار على النازية في الحرب العالمية الثانية، وخلال الاحتفالية ألقى «بوتين»، كلمة أكد خلالها أن الجيش الروسي الذي يقاتل في أوكرانيا يعمل من أجل أمن شعب دونباس.

ووصف الرئيس الروسي بوتين العملية العسكرية الروسية بأنها صد لعدوان محتوم بتحرك استباقي في إشارة إلى حلف شمال الأطلسي ناتو.

وعبر بوتين عن فخره بـ«جيل النصر الأبي الباسل»، لافتًا إلى أن «دورنا هو الحفاظ على ذاكرة الأبطال الذين سحقوا النازية»، وذلك في إطار تهنئته للمحاربين والعسكريين القدامى في ذكرى عيد النصر.

بوتين: الناتو لم يرغب في سماعنا

وأشار «بوتين»، في كلمته إلى أن دول حلف شمال الأطلسي الناتو لم ترغب في سماع روسيا، مؤكدًا أن روسيا كانت تدعو دائمًا إلى حوار نزيه، ولكن الناتو كان لديه خطط مختلفة تمامًا، مستطردًا أنهم كانوا يريدون شن هجومًا على شبه جزيرة «القرم».

ولفت الرئيس الروسي إلى أن الناتو بدأ في الزحف باتجاه أراضي قريبة من روسيا عسكريًا، مضيفًا أن كل الشواهد تشير إلى أن الصدام مع «النازيين الجدد»، أمرا حتميا، وتابع: «كان قرار العملية العسكرية اضطراريا واتخذ في الوقت المناسب وكان قرار صائب».

وكان الجيش الروسي شن عملية عسكرية ضد أوكرانيا في فبراير الماضي ما دفع المنطقة إلى الاتجاه نحو توترات كبيرة، بالإضافة إلى أزمة اقتصادية عالمية.