الحكومة تنفي إسناد إدارة مسجد الحسين لجهة خاصة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، بشأن قرار من وزارة الأوقاف، بإسناد إدارة مسجد سيدنا الحسين لجهة خاصة، موضحا أنّه تواصل مع وزارة الأوقاف، التي نفت ما تردد جملة وتفصيلا، وأكدت أنّه لا صحة لإسناد إدارة مسجد سيدنا الحسين لأي جهة خاصة.

إدارة المساجد من اختصاص الأوقاف

وأوضحت وزارة الأوقاف، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّ إدارة الشؤون الدعوية والتنظيمية لمسجد سيدنا الحسين وغيره من المساجد، تكون من اختصاص وزارة الأوقاف بشكل كامل، مُشيرةً إلى أنّ أي بروتوكولات تعاون توقعها الوزارة مع أي جهات خاصة، تكون بغرض الاستعانة بهم كشركاء في تنفيذ أعمال تطوير المساجد، كأعمال النظافة والصيانة وأمن المساجد فقط، دون إسناد إدارتها لأي من تلك الجهات، مُهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية تحريا للدقة.

وفي سياق متصل، أعادت وزارة الأوقاف، فتح المساجد أمام المصلين، مع عودة دروس العلم على مدار اليوم، حيث سيتم فتح المساجد في التاسعة صباحًا إلى ما بعد صلاة العشاء، ثم غلقها وإعادة فتحها لصلاة الفجر، مع عودة الدروس ومقارئ القرآن الكريم وتكثيف ما كان قائمًا قبل الغلق، إلى جانب فتح المقارئ القرآنية بالمساجد للرجال والسيدات.

فتح المساجد والأضرحة

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أنّها ستكلف الواعظات بعمل المقارئ القرآنية للسيدات، كما سيتم السماح بزيارة الأضرحة والمقامات في المساجد وفقا لضوابط محددة، مع ضرورة استمرار المصلين ورواد المساجد في الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية وعلى رأسها التباعد الاجتماعي، والالتزام بارتداء الكمامة.

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