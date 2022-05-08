وفد الصوفية يزور مقام الحسين بعد افتتاحه.. فرحة أحباب حفيد النبي (صور)

زار وفد من المشيخة العامة للطرق الصوفية برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي مسجد ومقام سيدنا الحسين، في أول زيارة عقب افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي له مؤخرًا.

لفيف من المشايخ ضمن وفد الصوفية في زيارة مقام الحسين

جاء بذلك بحضور لفيف من المشايخ أبرزهم الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب شيخ الطريقة الصديقية الشاذلية ونقيب الأشراف السيد الشريف، ولفيف من مشايخ الطرق صرح بذلك المستشار الإعلامي للمشيخة العامة للطرق الصوفية أحمد قنديل.

وأضاف «قنديل»، أنَّ الوفد حرص على زيارة مقام الحسين عقب افتتاحه مؤخرًا وتطويره قبيل افتتاحه للمواطنين ظهر اليوم، وتمّ الاستماع الى أحد قصائد المديح وزيارة المقتنيات الخاصة بمقام الحسين.

قصائد مديح وزيارة مقتنيات مقام الحسين

وأدى الوفد ركعتين تحية المسجد إلى جانب الاستماع إلى آيات من الذكر الحكيم ثم جزء من قصائد المديح، وكذلك الاستماع إلى شرح حول مقتنيات سيدنا الحسين وذلك في ختام زيارة الوفد.

وظهرت فرحة عارمة على جميع أبناء الطرق الصوفية بالزيارة وقرار فتح المقامات والأضرحة وعودة المساجد لطبيعتها.