«الأشراف الجعافرة» يشكر الرئيس السيسي لتطويره مسجد الحسين

قدّم المجلس الأعلى للأشراف الجعافرة من ذرية الإمام الحسين، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي بعد تطوير وافتتاح مسجد الحسين. وأعرب المجلس الأعلى للأشراف الجعافرة، عن تمنيه المزيد من النجاح والتوفيق للقيادة السياسية من أجل العبور إلى بر الأمن، ومختتما: «حفظ الله مصر ورئيسها المفدى».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح مسجد الحسين بعد أعمال التجديد الشاملة للمسجد التي أعقبت اندلاع حريق بالقرب من ساحته في الـ30 من يناير في مطلع هذا العام.

وبني مسجد الإمام الحسين في عهد الفاطميين عام 549 للهجرة، الموافق لسنة 1154 ميلادية، في القاهرة القديمة في الحي الذي بات يُعرف باسم «حي الحسين».

وقال مسؤول تطوير المسجد بالهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، للرئيس خلال تفقده أعمال التجديد الشاملة: «ربنا كرمنا وببركة هذا المسجد قدرنا نخلص توجيه سيادتك بالكامل في وقت قياسي، فتحنا المسجد أمام المصلين اعتبارا من 1 رمضان، حيث استغرقنا 21 يومًا في أعمال التطوير، وكان العمل يسير على مدار الـ24 ساعة».

300 مرمم شاركوا في أعمال تطوير مسجد الحسين

وعرض مدير الأشغال أعمال التطوير بالتفصيل قائلًا: «بدأنا أعمال الترميم للحوائط والأسقف بالمسجد، وقمنا بأعمال التغيير والترميم للتالف، وجرى مراعاة اختيار الألوان التي تتماشى مع ألوان الأعمدة الأثرية الموجودة بالمسجد، وقمنا بدهان الأسقف، وشارك في العمل نحو 300 مرمم على مدار 24 ساعة لسرعة إنجاز الأعمال».

تغيير أنظمة الصوت

وتابع مدير الأشغال بأعمال تطوير مسجد الحسين، بأنه تم تغيير أنظمة الصوت طبقا لأحدث الأنظمة في العالم، وأصبح المسجد به 21 سماعة موزعة في كل الأنحاء، وكان هناك مشكلة أن مكان الصلاة المخصص للسيدات صغير جدا، ولكن تم حلها بإضافة جزء له وأصبح الآن يتسع لـ450 سيدة بعد أن كان يسع فقط لـ85 سيدة».

وأضاف: «أضفنا مساحة خارجية للمسجد تسع لـ3000 مصلي، وتم إضافة الجزء الأمامي، وعمل سور به 6 بوابات أفراد و4 بوابات سيارات، وعمل قبلة للساحة الخارجية ومنبر لصلاة العيد أو المناسبات، والمكان كله مراقب بكاميرات وأجهزة إنذار».