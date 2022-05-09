السيطرة على حريق 6 باكيات ملابس في شارع 26 يوليو

أخمدت قوات الحماية المدنية في مديرية أمن القاهرة، حريقا هائلا نشب في 6 باكيات لبيع الملابس بشارع 26 يوليو بمنطقة بولاق أبو العلا، دون وقوع أي إصابات بشرية، واقتصرت فقط على الخسائر المادية.

حريق 6 باكيات لبيع الملابس

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قوات الحماية المدنية بالقاهرة، يفيد بنشوب حريق بـ6 باكيات لبيع الملابس في شارع 26 يوليو بمنطقة بولاق أبو العلا، دون وقوع أي إصابات بشرية.

الدفع بعدد من سيارات الإطفاء

واقتصرت الخسائر على المادية فقط، فضلا عن الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده، كما دفعت بعدد من سيارات الإسعاف، لنقل أي مصابين حال وجود إصابات أو حالات اختناق نتيجة الحريق.

على الفور تم فرض كردون أمني حول مكان الحريق لمنع امتداده للشقق المجاورة ومحاصرته، وبدء عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، وتحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة.