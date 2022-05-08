السيطرة على حريق بالموسكي.. ورفع سيارة سقطت في نفق الثورة بالقاهرة

شهدت محافظة القاهرة عدة حوادث خلال الساعات الماضية، حيث تابع اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، صباح اليوم أعمال الإطفاء للحريق المحدود الذي نشب في أحد المحلات بالعقار 31 درب آية بحي الموسكي، وذلك حتى تمام الانتهاء من أعمال الاطفاء والتبريد.

انتشال سيارة بعد سقوطها في نفق المشاة

وفي واقعة أخرى، تلقت غرفة العمليات بحي مصر الجديدة بلاغا بسقوط سيارة إثر اصطدام 3 سيارات بنفق المشاة الثورة بطريق صلاح سالم، وحسب تعليمات اللواء حسام لبيب، رئيس حى مصر الجديدة، قامت معدات حي مصر الجديدة وجميع الأجهزة المعنية بالتوجه إلى مكان البلاغ وتمكنوا من رفع السيارة من النفق ورفع الحديد وإعادة حركة السيارات إلى طبيعتها.

شكاوى من وجود الأغنام والعجول خلف جامع عمرو بن العاص

من ناحية أخرى، تلقت المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة شكوى بشأن قيام بعض الأشخاص بتربية الأغنام والعجول والماعز بشارع دار الإمارة خلف منطقة جامع عمرو بن العاص بحي مصر القديمة، مما يصدر عنها روائح كريهة وتعرض حياة المواطنين للأمراض والأوبئة، إلى جانب التأثير السلبي على المظهر العام نتيجة انتشار المخلفات والإشغالات التي تعوق حركة المارة. .

ووجهت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والتواصل مع الجهات المعنية والتنفيذية بهذا الشأن للوصول إلى حل فوري وسريع لإزالة أسباب الشكوى، وتكثيف أعمال النظافة ورفع جميع المخلفات والتراكمات وتجريد وتسوية ورفع الإشغالات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، ولتجنب تعرضهم لأي أمراض أو ضرر، والتمتع ببيئة آمنة ونظيفة ذات مظهر حضاري لائق.

وشددت نائب المحافظ على جميع رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية بالاهتمام بشكاوى المواطنين والتواجد الميداني الدائم ومراعاة حالة الانضباط بجميع الشوارع والميادين إلى جانب تأكيدها على ضرورة التواصل والتعاون معهم والاستجابة الفورية.